В Твери сотрудники сервисного центра получали зарплату ниже МРОТ

Проверку по выплатам заработной платы провела трудовая инспекция Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственной инспекцией труда в Тверской области в ходе проверки поступившей информации из Социального фонда РФ по Тверской области одному из сервисных центров по ремонту и установке бытовой техники выдано предостережение о недопустимости выплаты работникам заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В ответ на предостережение работодатель провел проверку и устранил нарушения при начислении.

Восстановлены трудовые права девяти работников на общую сумму 12,7 тыс. руб.