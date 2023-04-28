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НовостиОбщество28 апреля 2023 6:46

В Твери сотрудники сервисного центра получали зарплату ниже МРОТ

Проверку провела Трудовая инспекция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку по выплатам заработной платы провела трудовая инспекция

Проверку по выплатам заработной платы провела трудовая инспекция

Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственной инспекцией труда в Тверской области в ходе проверки поступившей информации из Социального фонда РФ по Тверской области одному из сервисных центров по ремонту и установке бытовой техники выдано предостережение о недопустимости выплаты работникам заработной платы в размере ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В ответ на предостережение работодатель провел проверку и устранил нарушения при начислении.

Восстановлены трудовые права девяти работников на общую сумму 12,7 тыс. руб.