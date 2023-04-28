Сотрудники Росгвардии написали "Диктант Победы" в Тверской области

Росгвардейцы написали "Диктант Победы" Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Тверской области 27 апреля состоялась Международная историческая акция "Диктант Победы". Участие в ней также приняли сотрудники и военнослужащие регионального Управления Росгвардии. "Диктант Победы" был посвящен 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Росгвардейцы в течение 45 минут выполнили 25 тестовых заданий, среди которых 20 по общей военно-исторической тематике и пять - по региональной.

Всего этом году в Тверской области было организовано 313 площадок для желающих написать "Диктант Победы", центральными стали Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького и мультимедийный исторический парк "Россия - моя история".