Открытие мотосезона-2023 состоится в Твери 29 апреля

В Твери состоится открытие мотосезона Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери 29 апреля состоится открытие мотосезона-2023 года. В этом году из соображений безопасности изменено место сбора и старта колонны.

Как сообщает группа "Ночные волки Тверской регион", сбор участников состоится в 11:00 на Краснофлотской набережной, 1.

Старт колонны - в 13:00. Финиш - у парка "Россия - моя история".

В программе: соревнования по мотоджимхане, выставка ретро-мотоциклов и автомобилей, выступление музыкальных коллективов.

Всем участникам дорожного движения следует быть внимательнее на дорогах. Будьте осторожны и соблюдайте ПДД.