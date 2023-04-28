Читатели «Комсомолки» выбрали самую красивую девушку Твери -2023

Победительницей онлайн-голосования читательских симпатий стала Арина Ермолаева. Фото: Диана Сударева
28 апреля в Твери состоится ежегодный финал конкурса красоты «Мисс Тверь – 2023».
По традиции за месяц до финала «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявила на своем сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий.
Целый месяц наши читатели голосовали за понравившихся конкурсанток.
В ночь на 28 апреля голосование завершилось. Победительницей онлайн-голосования читательских симпатий стала Арина Ермолаева. За неё в рамках голосования отдано 3742 голосов наших читателей. Арине 18 лет, она студентка Тверского государственного университета. Ее девиз: «Кем бы ты ни был, будь лучше.»
Поздравляем нашу победительницу и желаем удачи в финале конкурса!
Благодарим за помощь наших партнёров:
Салон красоты «Персона VIP» (Тверь, Ул. Симеоновская, 39.
Магазин цветов "СвеЖак" (Тверь, проспект Победы, д. 41 и д. 30).