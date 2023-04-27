Опубликован график доставки пенсий в майские праздники в Тверской области

Публикуем график выплаты пенсий. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пенсии и другие социальные выплаты в мае, в связи с праздничными выходными, будут доставлять по особому графику, сообщает Тверское отделение Фонда пенсионного и социального страхования.

Для городских почтовых отделений график доставки пенсий следующий:

3 мая – за 3 мая;

4 мая – за 4 мая и в отдельных отделениях за 5 мая;

5 мая – за 5, 6 мая и в отдельных отделениях за 7 мая;

6 мая – за 7, 8, 9 мая.

Для почтовых отделений с режимом работы «понедельник, среда, пятница»:

3 мая – за 3, 4, 5 мая и в отдельных отделениях за 6 мая;

5 мая – за 6, 7, 8, 9 мая.

Для почтовых отделений с режимом работы «вторник, четверг, суббота»:

2 мая – за 3, 4 мая и в отдельных отделениях за 5 мая;

4 мая – за 5, 6, 7 мая;

6 мая – за 8, 9, 10 мая.

Гражданам, получающим выплаты на карту, пенсии и соцвыплаты будут перечислены как обычно, в два потока, 11 и 19 мая 2023 года.