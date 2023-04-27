В Твери зацвела черемуха

Цветущая черемуха на улице Терещенко Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Во дворах Твери зацвела черемуха. По народным приметам это значит, что грядет похолодание. О заморозках предупреждают жителей и синоптики Тверского гидрометцентра.

В ближайшие дни жителей Верхневолжья ждет понижение температуры воздуха, возможны дожди и даже грозы. Температура воздуха днем 28 апреля до +15 градусов. Ночью - заморозки. В субботу и воскресенье может подморозить до -2... -4 градусов. Ветер усилится до 6-11 м/с.

Кстати, несмотря на всю весеннюю красоту, сильный аромат цветущей черемухи у многих людей вызывает аллергию, может спровоцировать головную боль и тошноту. Так что лучше наслаждаться цветением дерева на улице, чтобы избежать недомогания.