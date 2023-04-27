В ходе СВО погиб житель Тверской области Анатолий Труш

С героем простились в Весьегонском округе 27 апреля Фото: администрация Весьегонского муниципального округа

27 апреля 2023 года в Весьегонске простились с участником специальной военной операции, погибшим под Артёмовском Анатолием Трушем.

Анатолий Геннадьевич родился 1 августа 1976 года в городе Лисаковск Кустанайской области Казахской ССР. Закончил харьковское профессионально-техническое училище №10.

- В марте 2023 года боец вступил в состав ЧВК "Вагнер". После обучения в составе штурмовой бригады в качестве снайпера участвовал в боевых действиях, - сообщает администрация Весьегонского муниципального округа.

Анатолий Труш погиб 10 апреля. С воинскими почестями героя похоронили на кладбище Весьегонска.