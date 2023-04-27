В поселке Химинститута Твери отремонтируют кровлю и заменят лифт в многоквартирном доме

На приеме граждан.
Фото: ПТО
О необходимости капремонта кровли дома № 46 в поселке Химинститута Твери губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан рассказала местная жительница Анна Морозова.
В доме - 370 квартир.
Глава региона успокоил посетительницу, ответив, что до октября крышу в доме отремонтируют.
Работы проведут в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Игорь Руденя также сообщил гражданке, что в доме в этом году будет заменен один из лифтов.