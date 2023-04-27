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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:38

В поселке Химинститута Твери отремонтируют кровлю и заменят лифт в многоквартирном доме

С просьбой об этом к главе региона обратилась местная жительница
Алексей АНДРЕЕВ
На приеме граждан.

На приеме граждан.

Фото: ПТО

О необходимости капремонта кровли дома № 46 в поселке Химинститута Твери губернатору Игорю Рудене в ходе личного приёма граждан рассказала местная жительница Анна Морозова.

В доме - 370 квартир.

Глава региона успокоил посетительницу, ответив, что до октября крышу в доме отремонтируют.

Работы проведут в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Игорь Руденя также сообщил гражданке, что в доме в этом году будет заменен один из лифтов.