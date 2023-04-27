Вандалы расстреляли бюст Сталина на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово

Бюст Сталина расстреляли вандалы Фото: vk.com/vkraya
Неизвестные вандалы расстреляли из пневматического оружия бюст Иосифа Сталина, установленный на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово. Установленный рядом бюст маршала Георгия Жукова остался без повреждений.
- На месте, где проводятся патриотические мероприятия, остались следы пребывания вандалов - мусор за собой они не прибрали, оставили пустые бутылки и кострище, - сообщает издание "Возрождение края".
Бюст покрасили заново, позднее силами нелидовских энтузиастов, которые основали аллею, будет проведена его полная реконструкция.
- По данному происшествию полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.