Вандалы расстреляли бюст Сталина на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово

Бюст Сталина расстреляли вандалы Фото: vk.com/vkraya

Неизвестные вандалы расстреляли из пневматического оружия бюст Иосифа Сталина, установленный на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово. Установленный рядом бюст маршала Георгия Жукова остался без повреждений.

- На месте, где проводятся патриотические мероприятия, остались следы пребывания вандалов - мусор за собой они не прибрали, оставили пустые бутылки и кострище, - сообщает издание "Возрождение края".

Бюст покрасили заново, позднее силами нелидовских энтузиастов, которые основали аллею, будет проведена его полная реконструкция.

- По данному происшествию полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.