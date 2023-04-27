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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 11:17

Вандалы расстреляли бюст Сталина на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово

Полиция проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Бюст Сталина расстреляли вандалы Фото: vk.com/vkraya

Бюст Сталина расстреляли вандалы Фото: vk.com/vkraya

Неизвестные вандалы расстреляли из пневматического оружия бюст Иосифа Сталина, установленный на аллее народного мемориала "Красный дом" в Нелидово. Установленный рядом бюст маршала Георгия Жукова остался без повреждений.

- На месте, где проводятся патриотические мероприятия, остались следы пребывания вандалов - мусор за собой они не прибрали, оставили пустые бутылки и кострище, - сообщает издание "Возрождение края".

Бюст покрасили заново, позднее силами нелидовских энтузиастов, которые основали аллею, будет проведена его полная реконструкция.

- По данному происшествию полиция проводит проверку, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.