Жителя Тверской области на девять лет осудили за убийство женщины

Осужденный получил девять лет колонии Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Кимры. Мужчина осужден за убийство женщины. Преступление было совершено в июне 2022 года.

У подъезда дома мужчина трижды ударил потерпевшую ножом. Женщина скончалась.

- Следствием установлен мотив совершенного особо тяжкого преступления. Ранее обвиняемый сожительствовал с родственницей потерпевшей в принадлежащей ей квартире. Накануне убийства мужчину попросили освободить жилплощадь, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Приговором суда мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.