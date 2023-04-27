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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 11:08

Жителя Тверской области на девять лет осудили за убийство женщины

Преступление было совершено в Кимрах
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Осужденный получил девять лет колонии

Осужденный получил девять лет колонии

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Кимры. Мужчина осужден за убийство женщины. Преступление было совершено в июне 2022 года.

У подъезда дома мужчина трижды ударил потерпевшую ножом. Женщина скончалась.

- Следствием установлен мотив совершенного особо тяжкого преступления. Ранее обвиняемый сожительствовал с родственницей потерпевшей в принадлежащей ей квартире. Накануне убийства мужчину попросили освободить жилплощадь, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Приговором суда мужчине назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.