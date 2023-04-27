В Тверской области запланировано создать туристический кластер «Русские озёра»

Одна из визуалок проекта "Русские озера". Графика: предоставлено ПТО

27 апреля на заседании областной межведомственной комиссии по земельным отношениям рассмотрен проект генплана Выползовского сельского поселения Бологовского района. В частности, его принятие необходимо для создания на территории туристического кластера «Русские озёра».

Запланировано до 2029 года отреставрировать усадьбу Межутоки, построить гостиницу, экопоселение, санаторно-реабилитационный центр, глэмпинги, объекты для активного отдыха. Это позволит создать 100 рабочих мест, а также привлечь до 1 млрд рублей инвестиций.

Также в Выползовском сельском поселении запланировано развитие транспортной инфраструктуры, продолжение работ по газификации.

Губернатор Игорь Руденя на заседании подчеркнул:

- Важно предусмотреть комплексное развитие поселения в долгосрочной перспективе.