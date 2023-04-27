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НовостиОбщество27 апреля 2023 10:03

В Тверской области заменят окна в детском саду №28 Ржева

Такое поручение дал губернатор
Алексей АНДРЕЕВ
Губернатор провел личный прием граждан 27 апреля.

Губернатор провел личный прием граждан 27 апреля.

Фото: ПТО

В 2023 году в детском саду № 28 города Ржева заменят оконные блоки. Такое поручение в ответ на обращение местной жительницы Елизаветы Ивановой дал губернатор Игорь Руденя.

Дочка Елизаветы ходит в этот садик.

- Средства на проведение работ предусмотрены, - ответил гражданке во время личного приема граждан Игорь Руденя. – С задачей справимся, а вы нам потом расскажете.

Пресс-служба областного правительства уточнила, что работы выполнят в рамках инициированной губернатором региональной программы по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений. Она реализуется в Верхневолжье с 2018 года.

В 2023 году участниками программы являются 10 детских садов, включая детский сад №28 в Ржеве.