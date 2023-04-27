В правительстве Тверской области обсудили строительство школ, детсадов и поликлиник

Совещание прошло в областном правительстве. Фото: ПТО

26 апреля губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству школ, детских садов, поликлиник и больницы.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

В Твери по нацпроекту «Образование» строят две школы на 1224 места в каждой – на улице Цветочная в Заволжье и в новостройках микрорайона «Южный». Также В в «Южном» по нацпроекту «Демография» возводят детсад на 190 мест.

- Почти 50% - готовность школы в микрорайоне «Южный». В высокой степени готовности находится детский сад, - сообщила пресс-служба правительства региона.

На стройплощадке школы на улице Цветочная погружены в грунт почти все предусмотренные проектом сваи – около 1200, ведется прокладка наружных сетей водопровода, канализации и другие работы. Запланировано строительство подъездной дороги.

Игорь Руденя подчеркнул - необходимо максимально усилить темпы строительства учреждений, при необходимости дополнительно привлекать на площадки специалистов.

Также сообщается, что будут построены школы в Максатихе (одна - на 300 мест), в деревне Вахонино (на 100 мест) и селе Дмитрова Гора (на 250 мест) Конаковского района. Сейчас идут подготовительные работы.

Также на совещании рассмотрен ход строительства детдома на 40 мест в Калязине. Сейчас на площадке выполняются монтаж армокаркасов для стен подвала и перекрытия, бетонирование перекрытия, кирпичная кладка стен подвала.

Продолжается строительство детских поликлиник в Кимрах, Торжке, в Заволжье Твери, здания для Бежецкой ЦРБ, взрослой поликлинике в Старице.