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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:47

В Тверской области 27 апреля коронавирусом заразились 118 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Коронавирус в Твери идёт на спад.

Коронавирус в Твери идёт на спад.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 27 апреля коронавирусом в регионе заразились 118 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 970 человек. 190 311 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 541 630, в том числе за последние сутки – 1038.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.