На Волге в Твери замечено путейское судно Юрий Никитин Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На Волге в Твери 27 апреля замечено путейское судно Юрий Никитин. Теплоход был загружен бакенами, которые он устанавливал на маршруте судового хода (фарватере) по мере своего движения. Это значит, что в ближайшее время на тверском участке Волги начнётся навигация.

Юрий Никитин, это путейский теплоход построенный на Ярославском судостроительном заводе в 2013 году.

Владелец - Тверской район гидротехнических сооружений - канал имени Москвы.

Юрий Никитин, чьим именем назван теплоход, посвятил свою трудовую жизнь развитию гидротехнических сооружений Канала имени Москвы.