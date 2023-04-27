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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:41

На Волге в Твери замечено путейское судно Юрий Никитин

Теплоход был загружен бакенами
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На Волге в Твери замечено путейское судно Юрий Никитин

На Волге в Твери замечено путейское судно Юрий Никитин

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

На Волге в Твери 27 апреля замечено путейское судно Юрий Никитин. Теплоход был загружен бакенами, которые он устанавливал на маршруте судового хода (фарватере) по мере своего движения. Это значит, что в ближайшее время на тверском участке Волги начнётся навигация.

Юрий Никитин, это путейский теплоход построенный на Ярославском судостроительном заводе в 2013 году.

Владелец - Тверской район гидротехнических сооружений - канал имени Москвы.

Юрий Никитин, чьим именем назван теплоход, посвятил свою трудовую жизнь развитию гидротехнических сооружений Канала имени Москвы.