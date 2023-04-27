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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:34

В Тверской области заменят кресла в зале Максатихинского дома культуры

С вопросом об этом к главе региона обратилась местная жительница
Алексей АНДРЕЕВ
Во время приема граждан.

Во время приема граждан.

Фото: ПТО

27 апреля губернатор Игорь Руденя провел прием граждан в областном правительстве. Жительница Максатихи Надежда Веселова обратилась к главе региона с вопросом о замене кресел в зрительном зале районного дома культуры.

Игорь Руденя ответил, что это будет сделано - кресла заменят в этом году, бюджетные средства выделены.

- Помимо улучшения материально-технической базы дома культуры планируем также построить в Максатихе школу. Кроме того, предусмотрена установка нового МФЦ. В рамках газификации поселка построим новую котельную, - также сообщил Игорь Руденя.

Поддержку из федерального и областного бюджетов на развитие местных домов культуры ежегодно получают муниципалитеты с численностью населения до 50 тысяч человек.

В этом году победителями конкурсного отбора стали 19 округов, шесть районов и три сельских поселения. В 28 домах культуры обновят кресла в зрительных залах, закупят световое, видеопроекционное и звуковое оборудование, одежду сцены, костюмы и музыкальные инструменты.