Новый автобусный маршрут запустят с 1 мая в Твери и Калининском районе

Ежедневно новый автобус будет выполнять 11 рейсов. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

С 1 мая в Твери и Калининском районе начнёт работать новый автобусный маршрут «Транспорта Верхневолжья» №207 «Комбинат строительных материалов №2» – СНТ «ТВЗ».

Маршрут №207 будет довозить пассажиров до дачного массива, расположенного за деревней Аввакумово.

Это будет автобус малого класса, ежедневно планируется выполнять 11 рейсов, сообщает Минтранспорта Тверской области.

Автобус будет курсировать по расписанию:

от комбината строительных материалов №2 – в 6:20, 7:20, 8:30, 9:40, 12:00, 13:05, 14:10, 16:40, 17:50, 19:00, 20:00;

от дач (СНТ «ТВЗ») – в 6:50, 7:50, 9:00, 10:10, 12:30, 13:35, 14:40, 17:10, 18:20, 19:30, 20:30.

Расписание движения автобуса на новом маршруте будет также доступно на сайте Министерства транспорта Тверской области, на сайте «Транспорта Верхневолжья» и в мобильном приложении «Волга».

С вопросами по работе новой транспортной модели пассажирских перевозок можно звонить на горячую линию: 8-800-350-00-99.