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НовостиПолитика27 апреля 2023 7:22

В Нелидовском округе простились с погибшим в СВО сержантом Дмитрием Пархоменковым

Похороны прошли 26 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Нелидовского городского округа

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Нелидовского городского округа

В Нелидовском округе 26 апреля простились с погибшим в ходе СВО сержантом Дмитрием Пахоменковым. Военнослужащий был мобилизован в конце сентября 2022 года на Донбасс, воевал в должности стрелка.

Дмитрий Валерьевич погиб 19 марта 2023 года, выполняя боевое задание. У героя остались жена и двое детей.

- Сегодня мы прощаемся с нашим земляком. Глядя на всех, кто пришел проститься, можно сказать, что он был преданный друг, товарищ, был настоящим мужчиной. Дмитрий проявил лучшие качества защитника Отечества, - сказал глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

Соболезнования семье и близким людям выразили губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Дмитрий Пахоменков был похоронен с воинскими почестями на кладбище в деревне Ульянино.