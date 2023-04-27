В Нелидовском округе простились с погибшим в СВО сержантом Дмитрием Пархоменковым

Героя похоронили с воинскими почестями Фото: администрация Нелидовского городского округа

В Нелидовском округе 26 апреля простились с погибшим в ходе СВО сержантом Дмитрием Пахоменковым. Военнослужащий был мобилизован в конце сентября 2022 года на Донбасс, воевал в должности стрелка.

Дмитрий Валерьевич погиб 19 марта 2023 года, выполняя боевое задание. У героя остались жена и двое детей.

- Сегодня мы прощаемся с нашим земляком. Глядя на всех, кто пришел проститься, можно сказать, что он был преданный друг, товарищ, был настоящим мужчиной. Дмитрий проявил лучшие качества защитника Отечества, - сказал глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

Соболезнования семье и близким людям выразили губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Дмитрий Пахоменков был похоронен с воинскими почестями на кладбище в деревне Ульянино.