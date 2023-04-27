В Тверской области организована массовая вакцинация против кори Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вспышка кори зарегистрирована в ряде российских регионов. В связи с чем в Роспотребнадзор проводит подчищающую иммунизацию населения.

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области организовано взаимодействие с Министерством здравоохранения региона, Управлением по вопросам миграции УМВД России по Тверской области по вопросам организации подчищающей иммунизации для непривитого населения и трудовых мигрантов.

Массовая вакцинация организована с 3 апреля по 31 декабря 2023 года.

- Проведение подчищающей иммунизации позволит создать устойчивый коллективный иммунитет на территории области, что снизит риск возникновения и распространения случаев заболеваний среди населения в сложившихся условиях эпидемиологического неблагополучия, а также возникновения случаев заболевания на территории Тверского региона, - отмечают специалисты Роспотребнадзора.