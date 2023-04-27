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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:45

В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях

Опубликован график отключения горячей воды
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях

В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях. Работы пройдут в несколько этапов и будут сопровождаться отключением горячего водоснабжения во всех районах города.

На время проведения работ ресурсоснабжающая организация просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер.

При появлении провалов грунта или выброса воды звоните в "Тверскую генерацию" по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери: (4822) 34-87-07.

С графиком отключения горячей воды в Твери можно ознакомиться на сайте.