В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях. Работы пройдут в несколько этапов и будут сопровождаться отключением горячего водоснабжения во всех районах города.

На время проведения работ ресурсоснабжающая организация просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер.

При появлении провалов грунта или выброса воды звоните в "Тверскую генерацию" по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери: (4822) 34-87-07.

С графиком отключения горячей воды в Твери можно ознакомиться на сайте.