В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Твери начинаются гидравлические испытания на теплосетях. Работы пройдут в несколько этапов и будут сопровождаться отключением горячего водоснабжения во всех районах города.
На время проведения работ ресурсоснабжающая организация просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер.
При появлении провалов грунта или выброса воды звоните в "Тверскую генерацию" по телефону: (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери: (4822) 34-87-07.
С графиком отключения горячей воды в Твери можно ознакомиться на сайте.