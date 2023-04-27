На рынках в Тверской области торговали некачественными семенами Фото: Евгения ГУСЕВА

Несоответствие семян стандарту ГОСТ зарегистрировали специалисты отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории.

Некачественными по показателю всхожести оказались отечественные семена капусты сортов «Зимовка», «Московская поздняя», «Сибиряка», «Амагер», «Надежда», моркови сортов «Нантская», «Самсон» и «Королева осени», петрушки сортов «Богатырь», «Сахарная» и «Обыкновенная листовая», укропа сортов «Облиственный», «Грибовский» и «Узбекский», а также щавеля сорта «Широколиственный» и сельдерея сорта «Нежный».

Пробы семян были отобраны на городских рынках в районах Верхневолжья. Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.