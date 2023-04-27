В Твери проходит хоккейный турнир в поддержку спецоперации

Победителей турнира определят 27 апреля Фото: ПТО

26 апреля в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялось торжественное открытие Турнира по хоккею в поддержку специальной военной операции. Соревнования приурочены к 374-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России.

- Сегодняшний турнир продолжает выдающиеся традиции отечественного хоккея. Отличительной чертой этих соревнований является то, что игроков и болельщиков объединяет искренняя поддержка наших военнослужащих, которые сражаются за безопасность и суверенитет России, проявляют героизм, доблесть и мужество, - обратился к участникам губернатор Игорь Руденя.

За Кубок Победителя борются шесть команд: сборная Центрального аппарата МЧС России, три сборные Главных управлений МЧС России по Санкт-Петербургу, Ярославской и Тверской областям, сборная Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова и сборная выпускников Митинского детского дома «Митино».

27 апреля в СК «Юбилейный» определят победителей турнира. Церемония награждения и закрытие запланированы на 14:45.