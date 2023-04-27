В Тверской области обезврежены военные снаряды

В Тверской области обезвредили снаряды Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 апреля группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезвредила взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

- Три артиллерийских снаряда и одна миномётная мина были обнаружены в лесном массиве в районе Алексино Андреапольского округа. Ещё один артиллерийский снаряд и миномётная мина были обнаружены в лесу вблизи Калекино Нелидовского округа, - сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".