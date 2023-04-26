Житель Твери пытался уехать на Украину, чтобы воевать за ВСУ

20-летнего жителя Твери будут судить за госизмену Фото: Степан КАМЕНЕВ

На 20-летнего жителя Твери завели уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы, чтобы воевать за ВСУ. Как сообщает издание "РИА Новости" со ссылкой на УФСБ по Белгородской области, он также намеревался поджечь военкомат и снять это на видео.

По данным ведомства, молодой человек, 2003 года рождения, собирал информацию о боевых действиях на приграничной территории, разработал маршрут отъезда на Украину в обход пунктов пропуска.

Молодого человека задержали совместно с Пограничным управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. По ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ "Государственная измена" возбуждено уголовное дело.

Фигурант заключен под стражу. Обстоятельства дела устанавливаются.