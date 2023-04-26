Производство "минералки" в Тверской области выросло в полтора раза

In vino veritas, но здоровье - в воде! Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На предприятиях Тверской области с января по май 2023 года было произведено более 12 млн литров природной минеральной и питьевой бутилированной воды.

По данным Тверьстата, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство воды в регионе выросло в 1,5 раза. Около четверти объёма всей произведённой воды приходится на минеральную воду, две трети – на природную питьевую воду и около 10% - на обработанную питьевую воду.

В среднем на каждого жителя региона было произведено по 10 литров воды.