Память героев Чернобыля почтили в Твери минутой молчания

В митинге приняли участие ликвидаторы чернобыльской аварии, чиновники, школьники. Фото: администрация Твери.

26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в тверском сквере героев Чернобыля состоялся митинг.

В митинге приняли участие жители Твери - ликвидаторы чернобыльской аварии, областные и городские чиновники, школьники. Собравшиеся почтили минутой молчания память жертв одной из самых страшных техногенных катастроф в истории и возложили цветы к мемориалу, сообщает пресс-служба администрации Твери.

Авария на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла 37 лет назад. Эта катастрофа стала крупнейшей в истории мировой атомной энергетики. В ликвидации последствий участвовали граждане СССР, в том числе - ликвидаторы из Тверской области и Твери.