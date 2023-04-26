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НовостиОбщество26 апреля 2023 17:03

В Твери стартовала запись детей в летние лагеря на первую смену

Для ребят будут работать 8 загородных оздоровительных лагерей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Родители проводят ребят в лагерь 1 июня.

Родители проводят ребят в лагерь 1 июня.

Фото: Виктория ТУШКОВА

26 апреля в Твери стартовала запись детей в муниципальные оздоровительные летние лагеря. Летом 2023 года ребята смогут отдохнуть в восьми загородных оздоровительных лагерях – «Ромашке», «Романтике», «Дружбе», «Радуге», «Спутнике», «Чайке», «Ровеснике» и «Звёздном», а также в эколого-туристическом палаточным лагере «Родники».

Для бронирования путёвки необходимо зарегистрироваться на портале leto.tver.ru, указать данные ребёнка и выбрать желаемый лагерь. Подробная инструкция о том, как оформить путёвку также есть на сайте. Не забудьте подготовить и обновить документы в личных кабинетах.

С 26 апреля по 25 мая заявки принимаются только на первую смену. Смена во всех лагерях, кроме палаточного лагеря «Родники», стартует 1 июня. В лагере «Родники» - 24 июня.

Запись на вторую смену начнётся 3 мая и продлится до 19 июня, на третью смену можно будет записаться с 10 мая по 12 июля и на четвёртую - с 17 мая по 4 августа.