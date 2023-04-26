В Твери мигрант ездил на машине по поддельным документам Фото: УМВД России по Тверской области

На Молодёжном бульваре в Заволжском районе в Твери сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль под управлением 25-летнего уроженца страны ближнего зарубежья.

При проверке документов мужчина предъявил национальное водительское удостоверение. Документ вызвал сомнения у инспекторов, его передали на экспертизу. Бланк оказался поддельным.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа".