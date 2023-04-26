В Тверской области мужчина случайно прострелил гостю ногу из травмата

У владельца оружия была лицензия, отрицать вину он не стал Фото: УМВД России по Тверской области

Сообщение об оказании помощи 34-летнему мужчине с огнестрельным ранением голени поступило в полицию из больницы.

Участковым уполномоченным Весьегонского отделения полиции установлено, что потерпевший находился в гостях у знакомого. Хозяин решил продемонстрировать травматический пистолет и случайно прострелил гостю ногу, причинив лёгкий вред здоровью.

У владельца оружия была лицензия, отрицать вину он не стал.

По пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ возбуждено уголовное дело. Дознание по уголовному делу продолжается.