В Твери 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран

04 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 апреля 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран. Труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы много лет отдали работе на важных для Тверской области предприятиях, трудились добросовестно и с самоотдачей. В годы Великой Отечественной войны Ваш труд стал вкладом в нашу общую Победу. У доблестного поколения ветеранов мы учимся мужеству и силе духа, - отметил глава региона.

Мария Алексеевна начала работать в 17 лет. В годы Великой Отечественной войны трудилась разнорабочей и бойцом пожарной охраны на Савватьевском торфопредприятии. В мирное время работала грузчиком-такелажником на Калининским силикатном заводе №2, маляром на Калининском комбинате стройматериалов №2.

Награждена медалью "Ветеран труда".