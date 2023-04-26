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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:54

В Твери 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран

Труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
04 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран

04 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

26 апреля 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран. Труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы много лет отдали работе на важных для Тверской области предприятиях, трудились добросовестно и с самоотдачей. В годы Великой Отечественной войны Ваш труд стал вкладом в нашу общую Победу. У доблестного поколения ветеранов мы учимся мужеству и силе духа, - отметил глава региона.

Мария Алексеевна начала работать в 17 лет. В годы Великой Отечественной войны трудилась разнорабочей и бойцом пожарной охраны на Савватьевском торфопредприятии. В мирное время работала грузчиком-такелажником на Калининским силикатном заводе №2, маляром на Калининском комбинате стройматериалов №2.

Награждена медалью "Ветеран труда".