В Твери 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран

04 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
26 апреля 104 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Марии Алексеевне Гаран. Труженицу тыла с днем рождения поздравил губернатор Игорь Руденя.
- Вы много лет отдали работе на важных для Тверской области предприятиях, трудились добросовестно и с самоотдачей. В годы Великой Отечественной войны Ваш труд стал вкладом в нашу общую Победу. У доблестного поколения ветеранов мы учимся мужеству и силе духа, - отметил глава региона.
Мария Алексеевна начала работать в 17 лет. В годы Великой Отечественной войны трудилась разнорабочей и бойцом пожарной охраны на Савватьевском торфопредприятии. В мирное время работала грузчиком-такелажником на Калининским силикатном заводе №2, маляром на Калининском комбинате стройматериалов №2.
Награждена медалью "Ветеран труда".