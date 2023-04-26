В Тверской области 26 апреля коронавирусом заразились 117 человек

Количество заболевших в Твери идёт на спад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 26 апреля коронавирусом в регионе заразились 117 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 952 человека. 190 140 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 540 592, в том числе за последние сутки – 1269.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.