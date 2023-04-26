Игорь Руденя обратился к ветеранам-чернобыльцам в день 37-й годовщины аварии

Игорь Рудени обратился к ветеранам-чернобыльцам в день 37-й годовщины аварии Фото: ПТО

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В памятный день к ветеранам-ликвидаторам обратился губернатор Игорь Руденя.

- В историю нашей страны и всего мира навечно вписан подвиг самоотверженных людей, которые в тяжелейших условиях, с риском для жизни, встали на борьбу с радиационной стихией. В их числе были и представители Верхневолжья. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество ради спасения здоровья и жизней миллионов граждан нашей страны и Европы, с благодарностью и глубоким уважением относиться к ныне живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и техногенных катастроф. Каждый из вас является примером самоотверженного служения Отечеству. Желаю вам, вашим родным и близким здоровья и всего самого доброго! - сказал Игорь Руденя.