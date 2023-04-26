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НовостиЗвезды26 апреля 2023 8:52

Худруком Тверского академического театра драмы назначен режиссер Дмитрий Петрунь

26 апреля руководителя представили коллективу театра
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Худруком Тверского академического театра драмы назначен режиссер Дмитрий Петрунь

Худруком Тверского академического театра драмы назначен режиссер Дмитрий Петрунь

Фото: Александр ЖМУЛИН

26 апреля министр культуры Тверской области Ксения Глинка представила Тверскому академическому театру драмы нового руководителя. Худруком театра назначен театральный и кинорежиссер Дмитрий Петрунь.

Дмитрий Геннадьевич родом из Хабаровска, закончил Хабаровский государственный институт культуры, затем Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Олега Табакова и был принят артистом в театр своего мастера. Первая работа театрального режиссера - спектакль "Солдатики".

С 2007 года Дмитрий Петрунь оставил актерство и полностью посвятил себя режиссуре. Руководил Кемеровским театром драмы имени Луначарского, служил в Пензенском драмтеатре, представлял свои работы в столичных театрах.

В Тверском академическом театре драмы 47-летний Дмитрий Петрунь будет работать в творческом тандеме с главным режиссером театра Александром Павлишиным.