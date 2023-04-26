Худруком Тверского академического театра драмы назначен режиссер Дмитрий Петрунь Фото: Александр ЖМУЛИН

26 апреля министр культуры Тверской области Ксения Глинка представила Тверскому академическому театру драмы нового руководителя. Худруком театра назначен театральный и кинорежиссер Дмитрий Петрунь.

Дмитрий Геннадьевич родом из Хабаровска, закончил Хабаровский государственный институт культуры, затем Школу-студию МХАТ, курс народного артиста СССР Олега Табакова и был принят артистом в театр своего мастера. Первая работа театрального режиссера - спектакль "Солдатики".

С 2007 года Дмитрий Петрунь оставил актерство и полностью посвятил себя режиссуре. Руководил Кемеровским театром драмы имени Луначарского, служил в Пензенском драмтеатре, представлял свои работы в столичных театрах.

В Тверском академическом театре драмы 47-летний Дмитрий Петрунь будет работать в творческом тандеме с главным режиссером театра Александром Павлишиным.