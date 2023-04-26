В Тверской области на майские праздники усилят безопасность

Игорь Руденя провел совещание с главами муниципалитетов Фото: ПТО

25 апреля губернатор Игорь Руденя провел с главами муниципалитетов расширенное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Участники рассмотрели вопросы безопасности в период майских праздников.

- Вся региональная система реагирования на чрезвычайные ситуации должна быть переведена на усиленный режим в этот период. Необходимо принять комплексные меры для соблюдения правил пожарной безопасности, охраны общественного порядка, - сказал Игорь Руденя.

особое внимание в этом году нужно уделить мероприятиям в честь Дня Победы. Во время проведения памятных и торжественных мероприятий будут дежурить наряды полиции, спасателей и бригад медиков. Обеспечена охрана мемориалов, патрулирование мест массового отдыха и мониторинг пожарной обстановки.