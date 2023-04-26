За сутки в Тверской области 12 раз горела сухая трава

За сутки произошло 29 пожаров Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области, по данным регионального МЧС за сутки 25 апреля, произошло 29 техногенных пожаров. В том числе 13 раз огнеборцам пришлось тушить мусор, 12 раз - сухую растительность. Ликвидировано возгорание торфа в Конаковском районе.

Спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

В Твери, Калининском, Кашинском муниципальных образованиях Тверской области на 26-27 апреля объявлена высокая пожарная опасность.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов - 101, 112). «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.