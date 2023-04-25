В Твери на время репетиции парада Победы будут перекрывать улицу Советскую Фото: Алина НИЗАМОВА

В центре Твери на время репетиции парада Победы по ночам будут ограничивать движение и парковку транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности.

Перекрытия будут действовать на улице Советской (на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта):

- с 22:00 вчера 27 апреля до часу ночи 28 апреля;

- с 22:00 вечера 2 мая до часу ночи 3 мая;

- с 22:00 вечера 4 мая до часу ночи 5 мая;

- с 21:00 вечера 7 мая до часу ночи 8 мая.

Будьте внимательны, ищите пути объезда.