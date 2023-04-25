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НовостиОбщество25 апреля 2023 16:32

Лучшим участковым Тверской области стал капитан полиции Александр Егоров из Удомли

Подведены итоги регионального этапа конкурса "Лучший по профессии"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
"Лучшим по профессии" стал капитан полиции Александр Егоров Фото: УМВД России по Тверской области

"Лучшим по профессии" стал капитан полиции Александр Егоров Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

В соревнованиях приняли участие 20 полицейских из Нелидовского, Осташковского, Бежецкого, Вышневолоцкого, Калининского, Ржевского, Западнодвинского, Удомельского, Торжокского, Краснохолмского, Кимрского, Лихославльского, Конаковского, Бологовского, Кашинского районов Верхневолжья, а также из Твери и ЗАТО Озёрный.

Участники конкурса прошли физические и огневые испытания, показали знания по правовой и служебной подготовке.

Первое место занял сотрудник Межмуниципального отдела МВД России "Удомельский" капитан полиции Александр Егоров.

Вторым стал участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России "Кимрский" лейтенант полиции Николай Полянкин.

Третий результат - у старшего лейтенанта полиции Межмуниципального отдела МВД России "Осташковский" Александра Голубева.

- Победитель представит Тверскую область на следующем этапе конкурса, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.