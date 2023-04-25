В Конаковском районе ликвидировали свалку отходов вдоль дороги Фото: Минприроды Тверской области

Жители деревни Старое Домкино Конаковского района пожаловались на свалку мусора вдоль дороги.

В ходе инспекционного выезда установлено, что площадь свалки составляет порядка 921 кв.м.

Через суд организации, обслуживающей участок, и собственнику земель предъявлены требования убрать мусор.

Свалка ликвидирована.

- В адрес администрации района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, связанных со сбором и накоплением отходов. На месте установлен кагат для сбора отходов, - сообщили в Минприроды региона.