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НовостиОбщество25 апреля 2023 16:25

В Конаковском районе ликвидировали свалку отходов вдоль дороги

На мусор пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Конаковском районе ликвидировали свалку отходов вдоль дороги Фото: Минприроды Тверской области

В Конаковском районе ликвидировали свалку отходов вдоль дороги Фото: Минприроды Тверской области

Жители деревни Старое Домкино Конаковского района пожаловались на свалку мусора вдоль дороги.

В ходе инспекционного выезда установлено, что площадь свалки составляет порядка 921 кв.м.

Через суд организации, обслуживающей участок, и собственнику земель предъявлены требования убрать мусор.

Свалка ликвидирована.

- В адрес администрации района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, связанных со сбором и накоплением отходов. На месте установлен кагат для сбора отходов, - сообщили в Минприроды региона.