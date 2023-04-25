Житель Тверской области может лишиться автомобиля из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы арестовали автомобиль должника-нарушителя Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Калининского района Тверской области может лишиться автомобиля из-за штрафов ГИБДД за превышение скорости.

37-летний мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения и накопил 26 штрафов на сумму более 30 000 рублей. Платить по обязательствам должник не спешил.

Судебные приставы совместно с сотрудниками Госавтоинспекции арестовали автомобиль нарушителя марки "Kia Sportage" и доставили на спецстоянку. У должника есть 10 дней, чтобы оплатить задолженность. В случае нарушения сроков, автомобиль будет продан с торгов.

За первый квартал тверские судебные приставы взыскали более 30 миллионов рублей с должников по штрафам ПДД.