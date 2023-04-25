В Тверской области обокрали дачу 69-летнего пенсионера

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Рамешковского отделения полиции обратился 69-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что из дачного дома у него похищен пылесос, электрочайник, электрическая дрель, точильный станок, стиральная машина, а также болотные сапоги и рыболовные снасти.

Полицейские в ходе розыска установили, что к краже причастен 58-летний местный житель. Злоумышленник разбил окно и проник в дом. В содеянном он сознался. Имущество изъято и передано владельцу.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело.