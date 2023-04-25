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НовостиЭкономика25 апреля 2023 15:26

Свиньи лидируют среди сельскохозяйственных животных в Тверской области

Поголовье хрюшек за год выросло на 65%
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
На конец 2022-го свиней в Тверской области было более миллиона голов.

На конец 2022-го свиней в Тверской области было более миллиона голов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди выращиваемых в Тверской области сельскохозяйственных животных самыми многочисленными являются свиньи. Их поголовье в регионе за 2022 год выросло на 65%. На конец 2022-го поголовье свиней составляло более миллиона голов.

Сельскохозяйственной статистикой поделился Тверьстат. По данным ведомства, лидером по свиноводству являются хозяйства Бежецкого муниципального района – здесь выращивается около половины всего поголовья свиней региона.

Также на конец 2022 года в Тверской области насчитывалось:

31,6 тыс. голов овец и коз;

80,5 тыс. голов крупного рогатого скота;

1015,5 тыс. голов свиней;

3358 тыс. голов птицы.