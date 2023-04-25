В Тверской области отремонтируют 25 воиских захоронений в 13 муниципалитетах

В Верхневолжье хранят память сражавшихся за Родину советских воинах, работа по благоустройству воинских захоронений проводится ежегодно. Фото: ПТО

В 2023 году будет предоставлена областная поддержка на ремонты 25 воинских мемориалов в 13 муниципалитетах. Такое решение принято 25 апреля на заседании правительства региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

Кроме того, главой региона поставлена задача привести в надлежащее состояние захоронения Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы.

В 2023 году ремонтные работы проведут на воинских захоронениях у деревень Прутня и Владенино Торжокского района, деревни Гора Пеновского округа, деревни Петуново Ржевского округа, на трех братских могилах в Торопецком районе, мемориалах у поселка Новозавидовский Конаковского района, в Красногорском сельском поселении Калининского района и у деревни Орехово Ржевского округа.

Также благоустроят воинские захоронения у села Пушкино Калининского района, деревни Чунегово Зубцовского округа, на 207 км от железной дороги Москва-Рига в Зубцовской районе, у деревни Селы Нелидовского округа, на четырех воинских мемориалах на городском кладбище Осташкова, у деревень Сенчуково, Нащекино, Турково и Денесиха Старицкого округа, в Фировском районе, в селе Эммаусс Калининского района.

Работа по обустройству и восстановлению воинских захоронений на территории региона проводится ежегодно. В 2021 году работы были проведены на 16 захоронениях, в 2022-м – на 27.