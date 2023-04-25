Правительство Тверской области пересмотрело бюджет

На заседании правительства Тверской области. Фото: ПТО

25 апреля на заседании правительства региона пересмотрели бюджет на текущий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Основная часть средств перенаправлена на обновление социальной инфраструктуры, согласно рекомендациям руководства страны.

-По отрасли здравоохранения объём расходов будет увеличен более чем на 2 млрд рублей. Средства направят на завершение строительства детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, а также на строительство в 2023-2025 годах амбулатории в посёлке Новозавидовский Конаковского района, - уточняют в пресс-службе правительства региона.

Выделяются деньги на капремонт здания Ржевского роддома, инфекционного отделения Бологовской ЦРБ, приобретение, монтаж, оснащение и благоустройство 27 новых модульных ФАПов и 6 врачебных амбулаторий в селах и посёлках региона, приобретение оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также на ряд других направлений здравоохранения.

В сфере образования деньги пойдут на строительство школ в Твери (в микрорайоне «Южный» и на улице Цветочная), деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине. Предусмотрены средства на строительство спортивного зала при школе №3 в Нелидово.

Кроме того, выделяются дополнительные деньги на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, социальную поддержку населения, в том числе для предоставление субсидий на догазификацию.

На девяти объектах культурного наследия увеличат финансирование ремонтно-реставрационных работ в ближайшие два года, речь идёт об объектах в Твери, Калязине, Вышнем Волочке, Торжке, селе Берново Старицкого округа, а также на реализацию проектов в сфере туризма, включая продолжение строительства комплекса обеспечивающей инфраструктуры кластера «Волжское море», предоставление господдержки на развитие инфраструктуры туризма, создание туристских кодов центров городов.

Существенно увеличен объём средств на капремонт и строительство дорог, в первую очередь по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Объём дорожного фонда Тверской области на 2023 год составит 20, 6 млрд рублей.

-Исполнительным органам Тверской области, ответственным за реализацию проектов, по которым увеличивается финансирование, необходимо в установленные сроки обеспечить получение документов государственной экспертизы, заключение государственных контрактов и их реализацию в строгом соответствии с утверждёнными планами-графиками - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.