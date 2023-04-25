В Тверской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Тверской области начали раздавать Георгиевские ленточки. Фото: ПТО

В Тверской области с 25 апреля начали раздавать Георгиевские ленточки, мероприятие приурочено к предстоящему Дню Победы. Старт акции дал губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства. Планируется, что в дни акции, которая продлиться до 9 мая, в Тверской области около 1000 волонтеров раздадут более 50 тысяч Георгиевских ленточек, об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сегодня в Твери на воинском мемориале «Смоленское братское захоронение» в честь старта акции состоится мероприятие, в котором примут участие представители общественных объединений, органов власти, «Движения первых», школьники, студенты, юнармейцы, курсанты ВА ВКО им. Жукова и активные жители региона», - сообщают организаторы акции.

В Верхневолжье акция охватит все муниципальные образования. «Волонтеры Победы», активисты молодежных объединений, студенты и школьники будут раздавать Георгиевские ленточки на патриотических митингах, торжественных шествиях и на улицах городов.