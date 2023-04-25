В Тверской области 25 апреля коронавирусом заразились 120 человек

Коронавирус идёт на спад. Фото: ПТО

По данным на 25 апреля коронавирусом в регионе заразились 120 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 194 735 человек. 189 990 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 539 323, в том числе за последние сутки – 660.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.