Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 7:03

За три месяца 2023 года в Тверской области построено 14 многоквартирных домов

Большинство построенных площадей - в современных многоэтажках
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Общая площадь введённого за три месяца жилья составила более 211 тыс. кв. метров.

Общая площадь введённого за три месяца жилья составила более 211 тыс. кв. метров.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по март 2023 года в Тверской области было построено 14 многоквартирных жилых домов общей площадью более 55 тыс. кв. м. Причём 71% новых жилых площадей (39 тыс. кв. метров) – в многоэтажках высотой от 15 этажей. Все эти многоэтажки возведены в областной столице.

Строительной статистикой поделился Тверьстат. Согласно данным ведомства, общая площадь введенного в январе-марте 2023 года в Тверской области жилья составила более 211 тыс. кв. метров. Это на 1,8% больше, чем за тот же период 2022 года.