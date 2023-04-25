За три месяца 2023 года в Тверской области построено 14 многоквартирных домов

Общая площадь введённого за три месяца жилья составила более 211 тыс. кв. метров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С января по март 2023 года в Тверской области было построено 14 многоквартирных жилых домов общей площадью более 55 тыс. кв. м. Причём 71% новых жилых площадей (39 тыс. кв. метров) – в многоэтажках высотой от 15 этажей. Все эти многоэтажки возведены в областной столице.

Строительной статистикой поделился Тверьстат. Согласно данным ведомства, общая площадь введенного в январе-марте 2023 года в Тверской области жилья составила более 211 тыс. кв. метров. Это на 1,8% больше, чем за тот же период 2022 года.