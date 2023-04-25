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НовостиОбщество25 апреля 2023 6:47

В Тверской области работникам животноводческого комплекса платили зарплату несвоевременно

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения устранили после проверки прокуратуры

Нарушения устранили после проверки прокуратуры

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства в животноводческом комплексе, занимающимся разведением и поставкой племенного крупного рогатого скота мясной породы.

Установлено, что тридцати трем работникам предприятия заработная плата перечислялась несвоевременно.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, виновным выдано предупреждение.

Нарушения устранены.