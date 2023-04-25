В Тверской области работникам животноводческого комплекса платили зарплату несвоевременно

Нарушения устранили после проверки прокуратуры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Сандовского района в ходе проверки выявлены нарушения требований трудового законодательства в животноводческом комплексе, занимающимся разведением и поставкой племенного крупного рогатого скота мясной породы.

Установлено, что тридцати трем работникам предприятия заработная плата перечислялась несвоевременно.

В отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении, виновным выдано предупреждение.

Нарушения устранены.