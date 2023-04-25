Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 6:16

Жителей Твери приглашают на субботник 28 апреля

За время прошлой уборки из мест отдыха вывезено более 500 кубометров мусора
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей Твери приглашают на субботник 28 апреля Фото: администрация Твери

Жителей Твери приглашают на субботник 28 апреля Фото: администрация Твери

22 апреля Тверь присоединилась к Всероссийскому субботнику. Участники привели в порядок 25 городских территорий.

В Центральном районе убрали парк Победы, набережные и откосы Тьмаки и Волги, Краснофлотскую набережную (участок от Борисоглебской пристани до улицы Карла Маркса). На Пролетарке убраны: Первомайская роща и парк Текстильщиков, 1-й Мигаловский проезд, 10/1, проспект Николая Корыткова, 20б, улица Зои Космодемьянской, 3, пересечение улиц Колхозная и Тракторная, а также улицы Б. Полевого, Беговая и Краснознаменная.

В Заволжье вывозили мусор из Комсомольской рощи, поселка Сахарово, Волынского кладбища, зеленой зоны реки Соминка, территории Константиновских карьеров.

- Субботники также прошли в Бобачевской роще, Березовой роще (береговая полоса), на набережной Степана Разина, в сквере на улице Можайского, сквере «Героев Чернобыля», на территории Хлебного ручья, на пустыре возле ТЦ «Айсберг» и территории возле ДК «Синтетик». Всего собрано почти 500 кубометров мусора, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Следующий субботник состоится 28 апреля.