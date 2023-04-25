Жителей Твери приглашают на субботник 28 апреля Фото: администрация Твери

22 апреля Тверь присоединилась к Всероссийскому субботнику. Участники привели в порядок 25 городских территорий.

В Центральном районе убрали парк Победы, набережные и откосы Тьмаки и Волги, Краснофлотскую набережную (участок от Борисоглебской пристани до улицы Карла Маркса). На Пролетарке убраны: Первомайская роща и парк Текстильщиков, 1-й Мигаловский проезд, 10/1, проспект Николая Корыткова, 20б, улица Зои Космодемьянской, 3, пересечение улиц Колхозная и Тракторная, а также улицы Б. Полевого, Беговая и Краснознаменная.

В Заволжье вывозили мусор из Комсомольской рощи, поселка Сахарово, Волынского кладбища, зеленой зоны реки Соминка, территории Константиновских карьеров.

- Субботники также прошли в Бобачевской роще, Березовой роще (береговая полоса), на набережной Степана Разина, в сквере на улице Можайского, сквере «Героев Чернобыля», на территории Хлебного ручья, на пустыре возле ТЦ «Айсберг» и территории возле ДК «Синтетик». Всего собрано почти 500 кубометров мусора, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

Следующий субботник состоится 28 апреля.