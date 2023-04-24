В Радоницу до кладбища Дмитрово-Черкассы в Твери пустят дополнительные автобусы

К кладбищу в Черкассах в Твери на Радоницу пустят допавтобусы. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

25 апреля в день православного праздника Радоница «Транспорт Верхневолжья» в Твери запускает дополнительный маршрут к Дмитрово-Черкасскому кладбищу. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Почему только на кладбище в Дмитрово-Черкассах пустят дополнительные маршруты, в областном правительстве не поясняют. Остаётся предположить: потому, что оно самое большое и на сегодняшней день единственное незакрытое, где разрешено хоронить, а не только подхоранивать, как на других.

Официально в Твери восемь муниципальных кладбищ. Четыре в Дмитрово-Черкассах и по одному в Больших Перемерках, деревнях Лебедево, Николо-Малице и Первомайской роще.

На маршруте №154к «Речной вокзал–Дмитрово-Черкассы–Пролетарка» автобусы от Речного вокзала отправятся в 8:55 и 11:50, от Пролетарки – в 10:20 и 13:15. От кладбища Дмитрово-Черкассы в направлении Пролетарки автобусы будут отходить в 9:34 и 12:29, в направлении Речного вокзала – в 10:50 и 13:45.

Подробнее с расписанием маршрутов можно ознакомиться здесь.

СПРАВКА «КП»:

Радоница - день поминовения всех усопших родственников. Обычно он выпадает через неделю после Пасхи.