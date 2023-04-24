Полицейские накрыли склад с контрафактными сигаретами в Твери

Изъято почти 10 тысяч пачек контрафакта. Фото: УМВД по Тверской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Твери полицейские обнаружили склад с контрафактными сигаретами. В пресс-службе Управления МВД по Тверской области сообщают, что сбытом фальсифицированной табачной продукции занимался 27-летний житель областного центра вместе со своими подельниками.

Стражи порядка изъяли документы, подтверждающие факты незаконной реализации поддельных сигарет, а также 9716 пачек фальсифицированных сигарет различных зарубежных марок. По предварительным данным, ущерб от этого незаконного бизнеса составил более одного миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД России городу Твери возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.